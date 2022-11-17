Одиннадцатиклассники сдали репетиционный ЕГЭ

Экзамен по математике «понарошку» написали почти три тысячи человек.

Как уже сообщал «Орелград», в Орловской области на 15 и 16 ноября было назначено проведение репетиционного экзамена по математике. Пробный ЕГЭ призван помочь выпускникам понять, что это такое, оценить уровень своих знаний и снизить градус волнения. Организаторы также тренируются, готовясь к настоящему экзамену. Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, репетиция состоялось в запланированные сроки. В ней приняли участие около 2,7 тысячи выпускников Орловской области.

Как и планировалось, региональная тренировка ЕГЭ прошла в два дня: в первый день одиннадцатиклассники выполняли задания базового уровня, а 16 ноября они смогли испытать свои силы в математике профильного уровня. Проведение пробного ЕГЭ позволит выпускникам сделать правильный выбор уровня ЕГЭ по математике при подаче заявления на участие в госэкзаменах, отметили организаторы, добавив, что пробный экзамен прошел на базе образовательных организаций, в которых обучаются выпускники. Уже прозвучали и первые мнения.

«Учитель математики лицея № 40 города Орла Ирина Борташевская считает, что репетиционный экзамен дает возможность оценить актуальный уровень подготовки школьников к ЕГЭ и случае необходимости провести «работу над ошибками», — рассказали в Орловском центре оценки качества образования.

София Голубинская, выполнявшая задания профильного уровня, отметила:

«Сдать ЕГЭ по математике вполне по силам, если к нему добросовестно готовиться. Немаловажно сохранить самообладание, суметь сконцентрироваться на заданиях и грамотно рассчитать время. Надеюсь на высокий результат».

Добавим, что результаты репетиционного экзамена станут известны не позднее 23 ноября. Стоит также напомнить, что в текущем учебном году в дополнение к региональным экзаменам выпускники Орловской области поучаствуют в федеральных тренировках ЕГЭ по учебным предметам «Информатика и ИКТ в компьютерной форме (КЭГЭ), русскому языку, английскому языку (устной части). Федеральные тренировки ЕГЭ будут проводиться непосредственно в пунктах проведения экзаменов.

ИА «Орелград»