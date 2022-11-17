Орловец Аслаханов, сбивший бойца Росгвардии и совершивший насилие над школьницей, получил 13 лет

Инцидент с бойцом Росгвардии «обошелся» Аслаханову в четыре с половиной года колонии, но в эпизоде с сексуальным насилием над школьницей суд занял жесткую позицию.

Ислам Аслаханов, которого судили за сексуальное насилие над школьницей, получил 13 лет колонии строго режима. Приговор вынес суд Заводского района Орла.

Резонансное преступление было совершено 20 ноября прошлого года. Находясь в состоянии наркотического опьянения, молодой мужчина заставил несовершеннолетнюю школьницу сесть к нему в автомобиль, после чего насильно склонил к сексуальным действиям.

В этот момент Аслаханов должен был находиться под домашним арестом, поскольку ранее он сбил на автозаправке сотрудника Росгвардии, приехавшего по вызову. За это преступление мужчина получил четыре с половиной года колонии, но путем сложения наказаний итоговый срок составил 13 лет.

Отметим, что помимо длительного тюремного срока осужденный должен будет выплатить потерпевшей полмиллиона рублей. Именно в эту сумму суд оценил моральный вред, нанесенный преступником.

ИА «Орелград»