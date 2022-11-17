Орловский онкодиспансер утилизирует аппарат за 10 млн рублей

Контракт на выполнение комплекса работ по разрядке, демонтажу, вывозу и утилизации аппарата гамма-терапевтического в стадии подписания.

Подрядчика определили в ходе электронного аукциона. По результатам рассмотрения заявок принято решение о признании только одной соответствующей требованиям – новосибирского ООО «Сибмер». Цена контракта равна начальной -10 716 800 рублей. Срок исполнения — 50 календарных дней, указано на сайте «Госзакупки».

По данным kartoteka.ru, ООО «Сибмер» зарегистрировано в 1999 году. Специализируется на ремонте оборудования. Компания за время работы исполнила более 600 госконтрактов. Чистая прибыл в 2021 году превысила 83 млн рублей.

ИА «Орелград»