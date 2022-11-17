Сотни пачек сигарет изъяли у орловских торговцев

Табачная продукция находилась в продаже с нарушениями установленных правил.

О результатах проведенных за 9 месяцев 2022 года проверок рассказало Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Согласно приведенной статистике, в ходе надзорных мероприятий было проинспектировано около 1000 единиц различной табачной и никотинсодержащей продукции. В результате из оборота было изъято 585 пачек сигарет, которые продавались без акцизных марок установленного законодательством Российской Федерации образца. Кроме того, они не были промаркированы средствами идентификации. Также было изъято 52 электронных испарителя. Общая цена изъятой в ходе проверок продукции составила 159,3 тысячи рублей.

«Проведено пять отборов проб персональных электронных индивидуальных испарителей «HQD», производства КНР, содержащих в своем составе никотин, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора. — По результатам лабораторных исследований данные образцы проб не соответствовали обязательным требованиям по превышению концентрации никотина более чем в 2 раза (при гигиеническом нормативе не более 20 процентов, содержание никотина составило от 40,6мг/мл до 52мг/мл) и маркировке».

В ведомстве пояснили, что на упаковке таких товаров отсутствует обозначение технического регламента, информация об обязательном подтверждении соответствия товара, маркировка знаком «ЕАС». Кроме того, часть информации для потребителей нанесена «на иностранном языке буквами латинского алфавита». В целом по результатам проведенных в этом году «табачных» проверок было возбуждено 27 административных дел, из которых восемь уже направлены для рассмотрения в суд. Виновные лица привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 238 тысяч рублей. Также по решению суда было уничтожено 637 единиц табачной и никотинсодержащей продукции.

ИА «Орелград»