В честь дня рождения региона в Орле организовали выставку художников

17.11.2022 | 19:01 Культура, Новости

Она посвящена 85-летию образования Орловской области.

Фото группы «Орловский краеведческий музей»

Выставка орловских художников была подготовлена в Орловском краеведческом музее. Она будет работать с 17 ноября, организаторы посвятили ее 85-летию образования Орловской области. Как рассказали в краеведческом музее, всего будет представлено более 200 работ 52 авторов из Орла, Ливен и Мценска. Будут представлены живопись, скульптура, графика и декоративно-прикладное искусство. Отмечается, что полотна расскажут гостям о пейзажах, достопримечательностях и знаковых местах Орловщины.

«Орловцы увидят работы известных авторов и молодых художников, — отметили в краеведческом музее. — Экспозиция, в которую вошли работы членов Орловской организации Союза художников России, будет работать на двух площадках: в зале Орловского краеведческого музея и в выставочном зале Союза художников на улице 2-ая Посадская. По завершении выставки Орловская организация Союза художников России передаст в дар Орловскому краеведческому музею 10 произведений орловских живописцев».

В учреждении также напомнили, что Орловская область была образована постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 года в границах прежде существовавшей Орловской губернии. Последняя была образована в соответствии с указом Екатерины II в 1778 году. Статус и границы региона неоднократно менялись. Так, в 1928 году Орловская губерния вообще была упразднена. Вплоть до 1937 года ее бывшая территория входила в состав сначала Центрально-Черноземной области, а затем в состав Курской, Воронежской и Западной областей. Но затем Орловщина вновь обрела статус самостоятельной территории.

«Орловская земля – древний край с героической историей, богатой самобытной культурой, уникальными архитектурными памятниками, — говорят в Орловском областном краеведческом музее. — Это родина великих русских писателей и поэтов: Ивана Тургенева и Николая Лескова, Федора Тютчева и Афанасия Фета, воспевших в своих произведениях особую красоту ее природы».

ИА «Орелград»

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