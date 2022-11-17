В Орел прибыли 28 новых ЛиАЗов, закупленных для МУП ТТП

17.11.2022 | 14:53 Новости, Общество

Половина партии уже передана предприятию, вторая — проходит предпродажную подготовку.

В Орел прибыли 28 низкопольных автобусов ЛиАЗ, закупленных за счет средств федерального бюджета в интересах Трамвайно-троллейбусного предприятия. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

В настоящее время половина транспортных средств уже переданы в МУП ТТП, еще 14 автобусов проходят предпродажную подготовку.

Закупка обошлась в 823 млн рублей. При этом, сделка была заключена не с производителем, а с фирмой-посредником, что значительно увеличило стоимость автобусов. По мнению экс-директора ТТП Александра Коровина, переплата составила порядка шести миллионов рублей с каждого транспортного средства.

ИА «Орелград»

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