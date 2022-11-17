В Орловской области прошли занятия по церковному этикету

Работников храмов также обучили основам психологии общения с прихожанами.

Работников мценских храмов обучили церковному этикету и психологии общения с прихожанами. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Занятия прошли в рамках семинара-совещания, специально организованного для работников храмов Мценского округа. Встреча церковнослужителей проходила в Свято-Троицком храме города Мценска. На ней обсуждались вопросы послушания и культуры жизни на приходах.

Своего рода занятия провел благочинный церквей Мценского округа протоиерей Владимир Герченов. Он обратил особое внимание собравшихся на церковный этикет, отметив, что работники храмов должны соответствовать высокому уровню служителей Христовых. Действительно, в храмы приходит много людей, самых разных, и у каждого их них на душе что-то свое. Тонкая душевная организация прихожанина требует и тонкого подхода.

«В храмы нередко приходят люди, не имеющие опыта духовной жизни, но ищущие Бога, — сказал Владимир Герченов. — Как правило, первыми их встречают церковнослужители. Задача работников храмов — окружить новых прихожан заботой и христианской любовью, организовать встречу людей с Богом и максимально помочь в решении вопросов».

Участники семинара получили практические навыки по церковному этикету и психологии общения с прихожанами, резюмирует информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ.

ИА «Орелград»