В Орловской области замедлилась инфляция, дешевеют овощи и свинина

Причиной падения цен является расширение предложения.

В течение октября в Орловской области замедлилась инфляция, а овощи и свинина стали даже дешеветь. К такому выводу пришли в Банке России.

По мнению экспертов, свинина дешевела из-за расширения предложений, а также снижения издержек. Этому поспособствовали хороший урожай зерновых, рост производства комбикормов и меры государственной поддержки.

Аналогичная ситуация сложилась и с овощами:

«Расширение предложения сказалось и на ценах на овощи. В теплицах стали собирать больше огурцов и помидоров, на прилавках – большой ассортимент этих товаров, поэтому цифры на ценниках стали меньше», — рассказали в Банке России.

ИА «Орелград»