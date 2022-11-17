Задержан ливенец, пытавшийся стащить «радиоаппаратуру»

Молодой человек не мог или не хотел платить за приглянувшиеся ему наушники.

Подробности инцидента сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области. Молодой человек был задержан в гипермаркете, расположенном на территории Северного района города Орла. Из официального сообщения следует, что «один из посетителей был уличен в хищении бытовой радиоэлектронной аппаратуры». При разбирательстве выяснилось, что он спрятал во внутренний карман куртки беспроводные наушники, затем прошел мимо кассовой зоны к выходу из торгового заведения, не оплатив товар.

Однако довести кражу до логического завершения ему не удалось, так как на выходе из зданий он был задержан подоспевшими росгвардейцами. Как уточнили в силовом ведомстве, торговые работники обратили внимание на подозрительного покупателя и заранее подали тревожный сигнал. На место происшествия по этому вызову оперативно прибыли росгвардейцы. Сообщается, что задержанным оказался 38-летний уроженец города Ливны. Для уточнения обстоятельств он был передан в полицию.

«На территории Северного района города Орла сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность свыше ста объектов, большинство из которых является учреждениями среднего, дошкольного образования, здравоохранения, а также организациями сфер услуг и торговли, — рассказали силовики. — С начала текущего года в пределах Северного района наряды вневедомственной охраны свыше 350 раз выезжали по тревожным сигналам, пресекли более ста нарушений административного и уголовного законодательства, задержали и впоследствии передали в органы внутренних дел порядка 118 подозреваемых в совершении правонарушений граждан».

ИА «Орелград»