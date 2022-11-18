Более 7000 преступлений выявлено на Орловщине

18.11.2022 | 18:59 Новости, Происшествия

Стало известно о состоянии оперативной обстановки в Орловской области.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало отчет о состоянии оперативной обстановки в регионе за десять месяцев 2022 года. Из него следует, что в отчетном периоде времени органами и подразделениями внутренних дел области «был осуществлен комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности».

Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной, уверяют в Управлении МВД. Согласно официальным данным, всего по итогам десяти месяцев на территории Орловской области зарегистрировано 7204 преступления. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 14 районах, наибольшее — в Урицком, Сосковском, Корсаковском и Должанском районах.

Правоохранители также подметили, что в регионе в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом снизилось количество зарегистрированных убийств, разбойных нападений и фактов фальшивомонетничества. В структуре преступности 62,5 процента приходится на преступления против собственности. Доля преступных посягательств против личности составила 11,2 процента, а 6,3 процента составили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, 7,4 процента в криминальной структуре пришлось на преступления экономической и коррупционной направленности.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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