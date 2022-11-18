Для многострадального Фетовского сквера купили световые конструкции

18.11.2022 | 8:30 Новости

Орловцы уже сравнивали сквер с «лобным местом» и площадкой для приземления НЛО за причудливые безлюдные пейзажи.

Электронный аукцион по определению поставщика световых конструкций в рамках благоустройства Фетовского сквера прошел 15 ноября. УКХ Мценска планирует заключить контракт с новосибирским ООО «Лотус», снизившим начальную цену контракта почти в пять раз — до  961 110 рублей 95 копеек.

Две арки «Падающая звезда» и  пять «Светодиодных деревьев» должны поставить до 12 декабря 2022 года, указано на сайте «Госзакупки».

ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» начало реконструкцию сквера в Мценске в июне. На благоустройство выделено 67 млн рублей. В проекте прогулочная и торговая зоны, парковка, детская площадка. Работы должны были завершить в начале сентября. Как сейчас выглядит площадка, можно увидеть на фото от 12 ноября.

(Фото группы «Подслушано Мценск»).
(Фото группы «Подслушано Мценск»).

 

 

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