На Орловщине построили только треть запланированных дорог

КСП представила в облсовете отчет о проведенной проверке.



Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета заслушали отчет областной Контрольно-счетной палаты о проведенном контрольном мероприятии. Речь шла о проверке целевого и эффективного расходования средств при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Деньги были выделены в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области». С докладом перед депутатами выступил начальник отдела контроля в бюджетной сфере — инспектор Контрольно-счетной палаты Орловской области Николай Панин.

Он отметил, что проверка была плановой и коснулась 2021 года. Объем средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, составил 650,4 миллиона рублей. В рамках программы в 2021 году было запланировано обеспечить ввод в эксплуатацию не менее двух объектов строительства и двух объектов реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием общей протяженностью 22,7 км. Из них по состоянию на 31.12.2021 было введено в эксплуатацию только 7,7 км, или 33,9 процента от плановых значений.

Контрольным мероприятием были выявлены нарушения и недостатки как при планировании мероприятий, так и при их реализации. Например, заказчиком была произведена приемка и оплата ответственных работ на сумму 47,135 миллиона рублей, не подтвержденных подписями уполномоченной организации, осуществляющей авторский надзор в том числе: при исполнении государственного контракта с ООО «МонолитСтрой» на сумму 2,257 миллиона рублей, при исполнении госконтракта с АО «Орелдорстрой» на сумму 44,878 миллиона рублей.

В нарушение условий контрактов на оказание ООО «Проект+» услуг по авторскому надзору заказчиком не был обеспечен контроль за надлежащим исполнением этих обязательств. В результате заказчиком при отсутствии подписей проектной организации на актах скрытых работ была произведена приемка скрытых работ на сумму 194,021 миллиона рублей.

Были выявлены и нарушения норм ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так, по мнению КСП, заказчиком произведена приемка и оплата работ по укреплению откосов земляного полотна засевом трав на сумму 3,857 миллиона рублей, фактическое выполнение которых не подтверждено. «Орелгосзаказчиком» были приняты и оплачены фактически не оказанные «Проект+» услуги на сумму 144,3 тысячи рублей. В рамках исполнения заключенного с ООО «Газ Ресурс» госконтракта были приняты и оплачены работы, не предусмотренные условиями контракта и проектно-сметной документацией, на общую сумму 253,3 тысячи рублей.

Кроме того, в нарушение условий государственных контрактов подрядчиками превышены сроки окончания выполнения работ: «МонолитСтрой» — от 22 до 404 дней, «Газ Ресурс» — от 25 до 189 дней. КСП также отмечает, что в настоящий момент работы на одном из таких объектов не завершены, общий объем исполнения составляет 63 процента от общей цены контракта. По итогам проверки в адрес врио начальника КУ ОО «Орелгосзаказчик» внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений и недостатков.

ИА «Орелград»