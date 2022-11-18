Орловская команда КВН «Ровеньки» вышла в финал после вмешательства зрителей

Жюри отдало орловцам третье место, но не устояло под давлением зрителей и допустило «Ровеньки» до финала.

Команда КВН «Ровеньки», представляющая ОГУ, но имеющая луганские корни, смогла пробиться в финал Высшей лиги КВН.

По итогам прошедшего полуфинала команда заняла третье место. При этом, в финал, согласно регламенту, должны были пройти только две команда. Однако, зрители, присутствовавшие в зале были категорически не согласны с вылетом орловцев и начали скандировать название нашей команды.

В итоге, под давлением общественности, продюсер «Первого канала» Константин Эрнст решил изменить решение и пропустить «Ровеньки» в финальную игру.

ИА «Орелград»