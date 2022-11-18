Орловская нефтебаза была атакована украинским беспилотником «Горлица»

18.11.2022 | 11:43 Новости, СВО

В сети появились фото с обломками беспилотного аппарата.

Нефтебаза в селе Стальной Конь вероятно была атакована украинским беспилотником «Горлица». Об этом сообщил телеграм-канал «SHOT».

В сети появились фото с обломками БПЛА, влетевшего в один из резервуаров.

Производством аппаратов занимается украинская компания «Антонов», и они ранее не позиционировались в качестве дронов-камикадзе.

Запуск «Горлицы» производится с катапульты, что делает маловероятной версию с действиями диверсионно-разведывательных групп противника в Курской или Брянской областях. Вероятно, запуск произошел с территории Украины — беспилотник является устройством с двигателем, что дает возможность барражировать в воздухе относительно долго, в отличие от ракет, топливо которых быстро выгорает. Если эта версия верна, в Орловской области повышается актуальность необходимость усиления средств противовоздушной обороны.

ИА «Орелград», фото SHOT

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