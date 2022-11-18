Суд защитил права сироты, которому семь лет не давали жилье

Очередное дело о выделении жилья сироте рассмотрено в Орловской области.

Орловский районный суд в очередной раз напомнил чиновникам региона о том, что в соответствии с федеральным и региональным законодательством дети-сироты и приравненные к ним категории граждан имеют право на предоставление благоустроенного жилья от государства. «Урок» прошел в рамках рассмотрения гражданского дела. Молодой человек самостоятельно обратился в Орловский районный суд с иском к администрации Орловского муниципального округа.

Как пояснили в пресс-службе районного суда, он просил обязать ответчика предоставить ему благоустроенное специализированное жилое помещение именно в Орловском муниципальном округе, по договору найма специализированного жилого помещения. Пресс-служба отмечает, что на данный момент истцу 24 года. В иске он указал, что относится к категории лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Постановлением районной администрации юноша был принят на учет в качестве нуждающегося в жилье еще в феврале 2015 года. Однако до сих пор квартиры от государства он не получил.

«Суд удовлетворил исковые требования; обязал ответчика обеспечить гражданина благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения в границах Орловского района Орловской области, — рассказали в пресс-службе Орловского районного суда. — Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке».

Напомним, на днях заместитель губернатора по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский провел совещание по вопросу реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения жильем детей-сирот. На нем прозвучала информация о том, что для детей-сирот муниципальными образованиями Орловской области в этом году приобретено 197 квартир (110 процентов от плана, как уточнила пресс-служба губернатора), в настоящий момент продолжается проведение конкурентных процедур. Также детям-сиротам выдано 14 жилищных сертификатов, трое из них уже приобрели себе жилье по своему выбору.

ИА «Орелград»