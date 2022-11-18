Уровень жизни населения замерили за полгода

Правительство обнародовало данные о доходах орловцев.

Правительство Орловской области в своем статистическом бюллетене-ежемесячнике обнародовало официальные данные об уровне жизни населения региона. За ответный период было взято первое полугодие. Согласно статистике, в январе-июне 2022 года темп роста номинальных среднедушевых денежных доходов населения Орловской области составил 115,9 процента к январю-июню предыдущего года. Реальное содержание среднедушевых денежных доходов в первой половине 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года составило 100,3 процента. Кстати, год назад аналогичный показатель по сравнению с 2020 годом составлял 100,5 процента.

«Среднемесячная заработная плата работников за январь-август 2022 года выросла на 14,6 процента относительно аналогичного периода 2021 года, реальная заработная плата составила 99,2 процента (в январе-августе 2021 года – 101,1 процента), — следует из ежемесячника. — Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-августа 2022 года сохраняется в организациях финансовой и страховой сферы – 60,5 тысячи рублей, что в 1,6 раза превышает среднеобластной уровень, а также в государственном управлении – 45,1 тысячи рублей, или 117,4 процента соответственно».

В реальном секторе экономики лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают предприятия по транспортировке и хранению – 43,4 тысячи рублей (113 процентов к средней зарплате по области), по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха – 41,9 тысячи рублей (109,1 процента), обрабатывающие производства – 40,1 тысячи рублей (104,4 процента). Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у занятых в почтовой связи и курьерской деятельности, – 23,3 тысячи рублей (60,7 процента от среднеобластного уровня), у работников гостиниц и предприятий общественного питания – 24,8 тысячи рублей (64,6 процента), у работников, занятых административной деятельностью, – 25,8 тысячи рублей (67,2 процента).

ИА «Орелград»