В Орле были мобилизованы 25 водителей общественного транспорта

Это сделало невозможной работу 15 — 20 автобусов.

В ходе частичной мобилизации ряды Вооруженных Сил пополнили порядка 25 орловских водителей общественного транспорта. Об этом сообщил Вадим Ничипоров, исполняющий обязанности первого вице-мэра, в ходе совещания Юрия Парахина с перевозчиками.

По словам чиновника, примерно 15-20 орловских автобусов остались без водителей и сейчас бездействуют. В целом, в ходе совещания перевозчики подверглись критике. В том числе — за несоблюдение графика движения, что проявляется в малом количестве автобусов, работающих после 20.00.

По словам мэра Орла, если частные перевозчики не улучшат свою работу, то значительная доля рынка может перейти МУП ТТП.

ИА «Орелград»