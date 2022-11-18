В Орле подведены итоги голосования за место для новой поликлиники

В лидерах оказался участок на набережной у Герценского моста.

По информации пресс-службы администрации Орла, этот вариант лидирует с перевесом в 372 голоса, всего «за» него 1414 человек. За строительство на участке, ограниченном улицами Московской, Паровозной и Московским шоссе, высказались 1042 гражданина. Изначальный участок на переулке Артельном менее всего приглянулся опрашиваемым – 133 голоса.

В исследовании принимали участие только жители Орла с подтвержденными учетками на «Госуслугах». Участок на Артельной свободен и под него изначально готовился проект корпуса поликлиники №1, но он не отличается транспортной доступностью. Строительство у Московского шоссе ставит крест на возможном расширении оживленной транспортной магистрали и вероятной реализации проекта развития застроенных территорий. У участка на набережной целый ряд недостатков. Здание появится у реки, которая время от времени очень широко разливается. Там уже сейчас проблемы с подъездом и парковкой у существующей детской поликлиники №3. Кроме того, придется уничтожить часть зеленой зоны. Из-за расположения в водоохранной зоне потребуются нестандартные решения в части водоотведения.

Активисты обещали организовать протестные акции, если город все же «продавит» строительство у Герценского моста.

ИА «Орелград»