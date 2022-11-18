В Орле в суд передано дело о хищениях при ремонте улицы Ленина

18.11.2022 | 12:31 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Генеральный директор подрядной организации внес в документы заведомо недостоверные сведения.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора подрядной организации «ЭкоТех», которого подозревают в мошенничестве при проведении ремонта улицы Ленина.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, в период с июня по октябрь 2016 года организация ремонтировала улично-дорожную сеть улицы Ленина. В этот период директор предоставлял заказчику работал недостоверные сведения об объеме проведенных работ. Ущерб орловскому бюджету оценивается в 3,3 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит суд Советского района Орла.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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