Дело умершего заемщика рассмотрел суд под Орлом

19.11.2022 | 13:05 Закон и порядок, Новости

Банк просил взыскать долг с наследника своего должника.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению банка о взыскании долга наследодателя. Как уточнили в пресс-службе суда, исковые требования были мотивированы тем, что между банком и заемщиком ранее был заключен кредитный договор. Клиент получил в долг определенную сумму денег и принял на себя обязательства погашать кредит в соответствии с утвержденным графиком платежей и уплачивать проценты за пользование кредитом.

«Однако заемщик обязательства по своевременному погашению кредита и процентов по нему надлежащим образом не исполнял, в связи с чем образовалась задолженность, — сообщили в пресс-службе суда. – Впоследствии стало известно, что заемщик умер. Ссылаясь на данные обстоятельства, истец просил взыскать кредитную задолженность с супруга умершего заемщика за счет наследственного имущества».

В ходе судебного разбирательства факт смерти женщины, задолжавшей банку, нашел свое подтверждение. Также было установлено, что ее наследником является муж, который фактически принял наследство в виде доли здания и земельного участка, принадлежащей его умершей супруге. По закону, наследник обязан отвечать по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества. В данном случае было установлено, что долг наследодателя по кредитному договору не превышает стоимость перешедшего к ответчику наследственного имущества.

«При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о взыскании задолженности по кредитному договору с ответчика и вынес решение об удовлетворении исковых требований банка в полном объеме, — рассказали в суде. — Заочное решение суда не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»

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