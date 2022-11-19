Очень осторожного вора поймали и осудили под Орлом

Уголовное дело было рассмотрено в райцентре Верховье.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Верховский районный суд Орловской области в отношении местного жителя. Дело было рассмотрено в общем порядке в открытом судебном заседании. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что он совершил несколько краж с незаконным проникновением в чужое жилье.

Из материалов дела следует, что злоумышленник предпринимал меры предосторожности, чтобы не попасться в руки полиции. Так, подходящий для кражи дом он тщательно приискивал, объезжая окрестности на велосипеде. При себе он имел необходимый ему набор инструментов, в том числе секатор. Также вор предусмотрительно брал собой по три мешка для добычи, а перед проникновением в чужой дом обязательно надевал перчатки, чтобы не оставлять отпечатки пальцев.

Впрочем, воришкой он оказался мелким. Так, в одном случае мужчина проник в чужой дом, разбив окна дверей балкона. Далее при помощи секатора он срезал провода питания с электроплиты и телевизора, затем отрезал антенный кабель, срезал электропроводку в подвале и на чердаке. Далее проник в подвал, откуда похитил изделия из латуни и другого цветного металла, которые были оценены судом как лом цветного металлолома общей стоимостью 3080 рублей. Также вор похитил электрорадиатор стоимостью 2973 рубля.

В другом случае мужчина совершил покушение на кражу, так как довести преступление до конца не смог по не зависящим от него причинам. На этот раз он подкатил на велосипеде к складу, имея при себе аж два секатора. Он вновь прихватил с собой три мешка и перчатки. Дверь взломал при помощи принесенного с собой металлического лома. Злоумышленник сложил в мешки целую коллекцию гаечных ключей, углошлефовальную машину, автомобильный генератор, удлинитель, кабель длиной 15 метров и даже три пластиковые канистры с дизельным топливом. Однако на месте преступления он был застигнут собственником склада – тут уже перчатки помочь ему не могли. Похититель не стал отпираться и получил наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей.

ИА «Орелград»