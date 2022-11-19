Орловцам обещают сказочные предновогодние дни

«Бунинка» начнет новогодние мероприятия уже 19 декабря.



Орловская областная библиотека имени Бунина анонсировала проведение новогодних мероприятий и уже сейчас пригласила детей и их родителей на новогодний утренник. Гостям мероприятия организаторы обещают «зимнюю сказку, которую подарят сотрудники библиотеки». В целом праздничная программа будет носить название «новогодний калейдоскоп». При этом сами мероприятия, судя по заявленному возрастному цензу, будут рассчитаны на гостей от 12 лет и старше.

«До Нового года остается не так уж много времени! – напоминают в «Бунинке». — В преддверии самого волшебного праздника мы живем в ожидании чудес и поздравлений. С 19 по 29 декабря 2022 года ждем вас на новогоднюю программу для всей семьи. Это доброе новогоднее представление, где волшебство всегда произойдет и добро победит, что бы ни случилось. И праздник, конечно же, настанет, и герои вместе с ребятами закружатся в хороводе у елочки, будут играть и танцевать».

Сразу отметим: вход свободный, но учреждение принимает заявки от потенциальных гостей. Мест на всех может и не хватить. Также организаторы заранее предупреждают, что посещение мероприятия возможно только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Наличие масок рекомендуется, не стоит забывать о соблюдении социальной дистанции.

«На утреннике можно сфотографироваться на память с любым сказочным персонажем, загадать желание у новогодней елочки и оно обязательно сбудется! – обещают организаторы. — И, конечно, с наступающим Новым годом всех поздравят Дед Мороз и Снегурочка».

ИА «Орелград»