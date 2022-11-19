Пироги и караваи из орловских колоний удивили

В УФСИН поделились итогами и эмоциями от проведенного конкурса.

В Орловской области прошел необычный творческий конкурс «Дары осени». За победу в нем боролись десять команд, сформированных из сотрудников, работников и ветеранов регионального Управления ФСИН России, а также членов их семей. Как рассказали в пресс-службе ведомства, они представили на суд жюри овощи и фрукты из нынешнего урожая, поделки из природных материалов, а также домашние заготовки, напитки и выпечку собственного изготовления.

«По условиям конкурса, все работы были разделены по номинациям: «Румяный бок», «Десерт», «Погребок», — говорят в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области. — Надо сказать, что участники очень творчески подошли к конкурсу и приложили максимум усилий, чтобы удивить членов жюри, которым пришлось оценивать общее художественное оформление экспозиций, оригинальность замысла, эстетичность, а также вкусовые качества».

В ведомстве привели конкретные примеры. Так, сообщается, что пироги и караваи команд из сотрудников исправительной колонии №2 строгого режима и колонии-поселения №3 удивили членов жюри своей красотой и вкусовыми качествами. Команда исправительной колонии №5 общего режима поразила членов жюри и гостей своим оригинальным оформлением и изобилием представленных изделий.

«Разнообразием вкусной выпечки порадовали команды ИК-5, ИК-6, СИЗО-1 и КП-3, перечисляют также в УФСИН, — изысканные напитки были у УИИ и ИК-6, а домашние заготовки отличались своей индивидуальностью у УИИ, ИК-5 и ОО ОПБСТИН. Самым долгожданным моментом стала дегустация некоторых из представленных изделий, которые были оценены гостями конкурса по достоинству. Участники с удовольствием делились своими рецептами и обменивались мнениями».

Добавим, что председателем жюри был заместитель начальника УФСИН России по Орловской области Евгений Оленич. Комментируя итоги мероприятия, он сказал: «Конкурс подарил всем прекрасное настроение и потрясающие эмоции, победителям и призерам конкурса «Дары осени» в каждой из номинаций вручены грамоты».

ИА «Орелград»