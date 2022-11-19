Прокуратура обязала чиновников отремонтировать двор под Орлом

Решение по гражданскому делу вынес суд.



Иск в суд подала Урицкая межрайонная прокуратура, а ответчиком выступила администрация Сосковского района Орловской области. В суде слушалось гражданское дело по заявлению, поданному в интересах неопределенного круга лиц. Урицкий межрайонный прокурор в обоснование своих исковых указал, что ранее надзорным ведомством была проведена проверка по обращению жителей многоквартирного дома, расположенного в Сосково. Граждан интересовал вопрос благоустройства дворовой территории.

Проверка показала, что двор этого дома находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходные дорожки не благоустроены и тоже «находятся в разрушенном состоянии». Как указал в иске прокурор, эти «дорожки представляют собой участки твердого земельного покрытия, не заасфальтированные и не благоустроенные, имеют многочисленные неровности и ямы, что затрудняет проход жильцов и нарушает их права».

Собственником земельного участка, на котором расположен неуютный двор, является администрация Сосковского района. Прокуратура сначала внесла в адрес главы администрации представление, по результатам рассмотрения которого нарушения так и не были устранены. Поэтому прокурору пришлось идти в суд. Кстати, представитель администрации Сосковского района в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме. В итоге суд иск удовлетворил и обязал чиновников организовать работы по благоустройству дворовой территории.

ИА «Орелград»