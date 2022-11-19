В Орле проверят места массового выхода людей на лед

19.11.2022 | 15:01 Новости, Общество

В областном центре стартовала традиционная профилактическая акция.

В Орле по распоряжению мэра Юрий Парахина стартовала профилактическая акция «Безопасный лед». Она продлится по 15 декабря 2022 года в соответствии с планом основных мероприятий, также утвержденным мэром. Акция направлена на обеспечение безопасности граждан, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах города Орла в осенне-зимний период 2022-2023 годов. План предусматривает установку знаков «Переход по льду запрещен» и информационных стендов о мерах безопасности на льду на водоемах. Парахин поручил подчиненным обеспечить своевременное восстановление знаков в случае их порчи и утраты.

Также в рамках профилактической акции предусмотрен мониторинг мест массового выхода людей на лед, переходов по льду в местах зимнего отдыха и рыбалки с последующим предоставлением информации в управление по безопасности администрации города Орла. Чиновникам предписано участие в совместных рейдах с сотрудниками ГУ МЧС России по Орловской области и УМВД России по городу Орлу на водных объектах «с целью предупреждения происшествий в период ледостава».

Парахин поручил подготовить необходимые информационные материалы о правилах поведения на водоемах, об оказании первой помощи терпящим бедствие на льду, о состоянии ледового покрова, об угрозе подвижки льда в периоды оттепелей и ледохода, о происшествиях на льду и т.д. Эти материалы будут публиковаться в средствах массовой информации и на официальном сайте мэрии. Памятки о мерах безопасности на водоемах по традиции будут размещены в общественном транспорте, торговых точках и предприятиях общепита.

Планом предусмотрено проведение в учреждениях образования и культуры занятий, бесед и инструктажей по мерам безопасности на водоемах, особенно в период зимних и весенних каникул, размещение стендов и создание классных уголков по соответствующей тематике. Запланировано и проведение инструктажей с населением.

ИА «Орелград»

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