В Орле вскрыли нарушения антитабачного закона

Запрет на курение табака в Орловской области исполняют не все.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные об итогах контрольных мероприятий, проведенных за 9 месяцев 2022 года. Речь идет о проверках организаций, торгующих различной табачной продукцией. Всего было проведено 20 надзорных мероприятий на таком же количестве объектов. При этом 65 проверок, как подчеркивают в ведомстве, было проведено в рамках надзора за исполнением требований ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Напомним, этот закон был принят в 2013 году и в простонародье получил название антитабачного. По результатам проведенных проверок было выявлено 27 нарушений в сфере розничной продажи табачной продукции. Из них почти 60 процентов приходится на нарушения требований антитабачного закона. Самым распространенным нарушением стало несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено. Проверяющие вскрыли восемь таких фактов.

Еще пять нарушений выразились в «неосуществлении контроля руководителями хозяйствующих субъектов за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В одном случае был зафиксирован факт несоблюдения запрета курения табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях. Также проверяющие зафиксировали один случай продажи сигарет несовершеннолетнему покупателю. В одном случае нарушение было вскрыто в торговой точке, где была произведена «выкладка и демонстрации табачных изделий в торговом зале».

В Управлении Роспотребнадзора добавили, что в шести случаях были вскрыты нарушения требований технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию в части ее маркировки средствами идентификации. Стоит добавить, что из полиции в Роспотребнадзор по подведомственности поступала информация о торговцах, реализующих зарубежную табачную продукцию без маркировки и без акцизных марок установленного законодательством Российской Федерации образца. По итогам рассмотрения таких материалов Управлением Роспотребнадзора было выдано 40 предостережений о соблюдении обязательных требований.

ИА «Орелград»