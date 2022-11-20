Лучшим молодым людям Орла выдадут по 11 494 рубля

Названы условия проведения конкурса «Молодые лица».

Администрация города Орла дала старт ежегодному конкурсу «Молодые лица». Условия его проведения утвердил мэр Юрий Парахин. Конкурс проводится в целях поощрения молодежи, достигшей высоких результатов в 2021-2022 годах. Также он предназначен для создания условий для раскрытия и развития творческого потенциала талантливой молодежи, популяризации успехов орловских молодых людей. Сам конкурс проводит управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями в период по 23 декабря 2022 года.

Участие в нем вправе принять граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет включительно, зарегистрированные, постоянно проживающие и ведущие свою деятельность на территории города Орла. Это может быть работающая и обучающаяся молодежь, представители и лидеры молодежных, в том числе студенческих, детских и иных объединений и организаций. Но тут важно, чтобы деятельность таких организаций соответствовала направлениям государственной молодежной политики либо имела иную социально значимую ценность.

Конкурс проводится в два этапа, прием заявок уже стартовал, он продлится до 9 декабря. Конкурсанты должны дать согласие на обработку персональных данных. Участники вправе предоставить по собственной инициативе характеристику, подписанную руководителем организации или образовательного учреждения, рекомендательные письма. Кстати, каждый конкурсант имеет право отозвать свои документы, но не позднее, чем за неделю до окончания приема заявок. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в их приеме.

В рамках основного этапа конкурса с 12 по 23 декабря будет проведен отбор конкурсных документов, выявление победителей и подведение итогов. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Дом тепла и доброты», «Виртуоз спортивного дела», «Навстречу Олимпу», «Доброе сердце», «Хранители времени», «Свет знаний», «Творец», «Молодой предприниматель», «По стопам Гиппократа», «Альма-матер» и «Сила духа». В последнем случае звание победителя присваивается за стремление к успеху в сложной жизненной ситуации. Приз тут вручат человеку, принимающему участие в общественной, культурной и спортивной жизни города, обладающему мужеством, силой воли, характером, умением преодолевать трудности.

Победителей определит конкурсная комиссия, сформированная из муниципальных служащих, депутатов Орловского горсовета, независимых экспертов и представителей некоммерческих организаций. По условиям, победителям в каждой номинации вручаются настольная награда, букет цветов и денежное поощрение в размере 11 494 рубля.

ИА «Орелград»