Орловское правительство призвали проводить взвешенную политику

Чиновников просят улучшить финансовое положение муниципальных образований.

Орловский облсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2023 год. Слушания состоялись еще в октябре, но итоговый документ обнародован только сейчас, накануне рассмотрения проекта бюджета во втором чтении. Участники слушаний составили целый список рекомендаций, адресованных правительству Орловской области. Прежде всего, они попросили доработать проект бюджета с учетом замечаний и предложений, в том числе высказанных на заседаниях комитетов и фракций Орловского областного Совета народных депутатов, а также на самих публичных слушаниях.

Кроме того, чиновников просят принять меры, направленные на повышение экономического и налогового потенциала региона, мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Орловской области;. Их призывают «продолжить реализацию мер, направленных на оптимизацию расходования бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных инвестиций». Немало места в списке рекомендаций отведено ситуации на местах. Например, участники слушаний призвали правительство «обеспечить проведение взвешенной политики в области межбюджетных отношений в целях улучшения финансового положения муниципальных образований Орловской области».

Также чиновников просят рассмотреть возможность оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Еще один призыв, с учетом последних событий в стране и мире, звучит так: «обеспечить распределение бюджетных расходов в направлении оказания региональной поддержки мобилизованным гражданам и членам их семей, сократив расходы областного бюджета, не отнесенные к первоочередным». Добавим, что итоговый документ публичных слушаний можно найти на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»