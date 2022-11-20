Стратегический ресурс патриотического воспитания обсудят в Орле

Специальный круглый стол будет организован в областной библиотеке.

Орловская областная библиотека имени Бунина анонсировала проведение круглого стола на тему «Межпоколенческое взаимодействие как стратегический ресурс развития патриотического воспитания». Мероприятие назначено на 23 ноября, начало – в 12 часов дня. В нем примут участие члены областного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, работники образовательных учреждений, библиотечные работники региона и руководители общественных объединений.

Как пояснили организаторы, круглый стол пройдет в рамках Международной конференции «Патриотическое воспитание в современных социокультурных условиях: проблемы, реалии, традиции, инновации, перспективы». Эта конференция совместными усилиями организована Орловским государственным институтом культуры, областной научной универсальной библиотекой имени Бунина и Орловским областным Советом ветеранов.

«Посещение мероприятия возможно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, наличие масок рекомендуется, не забывайте соблюдать социальную дистанцию», — предупреждают в «Бунинке».

Отметим, что вопросам патриотического воспитания в областной библиотеке уделяют немало внимания. Например, недавно в стенах учреждения был проведен патриотический час «Наша сила в единстве». Мероприятие прошло в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Сотрудники отдела основного книгохранения провели с учащимися медицинского колледжа беседу. Как рассказали в библиотеке, разговор шел о политическом положении России в начале XVII века; о польско-литовской интервенции 1609 года, целью которой было подчинить Россию своему влиянию. Также студентам рассказали о народном ополчении под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и об участии представителей всех сословий и народностей, проживавших на территории России, в освобождении русской земли от иноземных захватчиков.

ИА «Орелград»