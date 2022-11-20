В Орле не смогли осудить телефонного террориста

Автор ложного сообщения о минировании легко ушел от ответственности.

В Орле суд вынес решение о прекращении уголовного дела в отношении ранее несудимого гражданина, которого органы предварительного следствия обвиняли по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ. Поясним, что санкции данной статьи предусматривают наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. Именно в совершении такого преступления и обвиняли молодого человека. По версии следствия, 18 июля 2020 года в период времени с 00.10 часов до 00.20 часов он сообщил в компетентные органы о якобы минировании объекта.

«Террориста» быстро вычислили. Его действия органом предварительного следствия были квалифицированы как «заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений». Однако в судебном заседании был поставлен вопрос о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Как-то так получилось, что уголовное дело начало рассматриваться только в сентябре 2022 года, то есть с момента звонка «террориста» прошло уже более двух лет. Это обстоятельство стало ключевым. Сам подсудимый не возражал против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Хотя имел право возразить, чтобы в судебном заседании доказать свою невиновность.

Другие участники процесса, включая государственного обвинителя, также не возражали против прекращения уголовного дела. Решающее слово оставалось за судом. Он в своем решении указал, что по закону подсудимый может быть освобожден от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

«Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу, — отмечено в решении суда. — В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. В соответствии со ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы. Санкцией части 1 статьи 207 УК РФ не предусмотрено наказание в виде лишения свободы».

Интересный факт – освобожденный от ответственности «террорист» находился в розыске в период с 23 декабря 2021 года по 13 января 2022 года. Однако даже с учетом этого периода двухлетний срок давности все равно истек. Также суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ранее избранную в отношении обвиняемого. С последнего лишь взысканы в доход федерального бюджета процессуальные издержки — расходы на оплату труда адвоката, назначенного ему государством, в сумме 9850 рублей. Даже мобильный телефон, которым воспользовался данный гражданин для сообщения о якобы готовящемся взрыве, решено «оставить по принадлежности собственнику».

ИА «Орелград»