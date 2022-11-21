Бизнесу разрешат не возвращать субсидии из-за аномальной погоды

Утверждены условия субсидирования промышленных предприятий.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил «Порядок предоставления в 2022 году субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования». Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению назначен департамент промышленности и торговли. Соответственно, получателями субсидии являются промышленные предприятия. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Она носит строго целевое назначение. Субсидии будут предоставляться по результатам конкурсного отбора при соблюдении ряда требований. Так, участник отбора на дату подачи заявки должен проработать на территории Орловской области не менее 12 месяцев. У него должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, превышающая 300 тысяч рублей. Соискатель не должен находиться в процессе реорганизации и ликвидации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, а его деятельность не должна быть приостановлена. Участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом.

Субсидированию подлежит часть фактически произведенных и документально подтвержденных затрат по договору приобретения нового оборудования, которые были произведены не ранее 1 января 2021 года. 2.3. Субсидия предоставляется в размере не более 20 процентов от общей суммы фактических расходов, но в сумме, не превышающей 10 миллионов рублей на одного получателя. Клычков также утвердил порядок осуществления контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение.

Так, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в случае недостижения результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, и в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии. Однако предусмотрены и основания для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности. Подобное возможно при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. К таковым отнесены: установление регионального или местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию; введение карантина для ликвидации очагов заразных болезней животных, аномальные погодные условия, подтвержденные справкой гидрометеорологов; наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании банкротом организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением о выделении субсидии.

ИА «Орелград»