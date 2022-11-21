Делегация проверила, как содержат юных орловских заключенных в Брянске

Брянскую воспитательную колонию посетила миссия из Орла.

Как сообщили в Управлении ФСИН России по Орловской области, в составе делегации в Брянск отправились помощник начальника управления по соблюдению прав человек в УИС Инна Бобкина, уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский и консультант аппарата уполномоченного по правам человека Юлия Барышникова. Уже на месте к ним присоединились уполномоченная по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина и начальник Брянской воспитательной колонии Андрей Разлуго.

«Представили Орловской области встретились с осужденными, уроженцами Орловской области, отбывающими наказание в Брянской ВК, узнали мнение ребят об условиях содержания, питания, уровне оказания медицинской помощи и качестве образовательных услуг, наличии взысканий и поощрений, возможности условно- досрочного освобождения, организации досуга», — уточнили в пресс-службе УФСИН.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка добавили, что в настоящей момент в брянской колонии отбывают наказание двое несовершеннолетних из Орловской области. Константин Домогатский пообщался с осужденными подростками и ответил на интересующие их вопросы, в том числе касающиеся возможности условно досрочного освобождения.

«Жалоб на условия проживания и быта не поступало. Ребята поблагодарили гостей за уделенное внимание и чуткое отношение к ним», — отметили в аппарате правозащитника, добавив, что в ходе визита также были осмотрены объекты, расположенные на территории колонии. В том числе помещения следственного изолятора, спальные корпуса, помещения школы и профессионального училища, гостиница для встреч с родственниками, медицинский блок, клуб, столовую для осужденных, спортивные объекты на территории колонии.

Брянская воспитательная колония расположена в центре Советского района города Брянска. Она была образована в 1956 году приказом МВД СССР на базе женской колонии как исправительно-трудовая колония для несовершеннолетних.

ИА «Орелград»