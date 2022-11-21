Карантин по АЧС введен в Орловской области

Вспышка опасного заболевания зарегистрирована в Дмитровском районе.

Губернатор Андрей Клычков издал указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях Орловской области. Сделано это на основании информации федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» и представления управления ветеринарии Орловской области. Причиной для беспокойства стал павший кабан, обнаруженный на территории охотничьего хозяйства «Володино» Березовского сельского поселения Дмитровского района.

Земельный участок площадью 6 квадратных метров, где было обнаружено животное, теперь считается инфицированным объектом по африканской чуме свиней. Посещение указанной территории посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированного объекта, запрещено. Главе Дмитровского района губернатор рекомендовал на период действия карантина обеспечить работу по пресечению неправомерной реализации живых животных и животноводческой продукции на розничных рынках, ярмарках, в том числе на ярмарках выходного дня, в иных местах скопления граждан.

Департаменту надзорной и контрольной деятельности Орловской области поручено принять решения о регулировании численности дикого кабана на территории охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания дикого кабана, прилегающих к территории инфицированного объекта в радиусе 30 км с изъятием до 100 процента особей кабана. Также предписано обеспечить отбор и доставку на лабораторное исследование всего биоматериала «с целью проведения лабораторного мониторинга для выявления возможной циркуляции вируса АЧС от добытых особей диких кабанов».

Также будет принято решение по обследованию угодий в радиусе 30 км «в целях выявления захоронений павших свиней в природной среде, а также случаев падежа диких кабанов». Клычков утвердил и план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на отдельных территориях Орловской области. В частности, он предусматривает проведение работ по уточнению сведений о количестве всех имеющихся свиней в хозяйствах всех форм собственности на территории Дмитровского района с выдачей уведомлений о порядке содержания свиней и последующим предоставлением информации Дмитровской районной станции по борьбе с болезнями животных».

ИА «Орелград»