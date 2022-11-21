Определен подрядчик для реконструкции орловского аэропорта

До конца этого года должны освоить 404 млн рублей. Аванс составляет 40%.

По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна. Итоговая цена контракта осталась равна начальной — 1 010 101 010 рублей. Выполнять работы по реконструкции объектов аэропортового комплекса Орел «Южный» (1 этап. доведение инфраструктуры до требований, предъявляемых к посадочным площадкам) будет московское НАО «Ирмаст-Холдинг». Размер аванса — 40%, указано на сайте «Госзакупки».

Окончание работ – 23 ноября 2023 года. При этом выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации с прохождением госэкспертизы по объекту должно быть завершено до 15 июня 2023 года. Следующий этап – непосредственно строительство.

Класс посадочной площадки — «В». Расчетный тип воздушных судов — COMAC ARJ21-700, Sukhoi Superjet 100 в комплектации на 75 пассажиров. Назначение объекта: взлет, посадка, руление, стоянка и предполетная подготовка. Аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий включает здание аэровокзала, аванперрон, привокзальную площадь. Не будет зала для привилегированных пассажиров и зон повышенной комфортности, особо отмечено в задании на проектирование. Предусмотрена аварийно-спасательная станция. Необходимо разместить участок обработки груза и почты из расчета коммерческой загрузки вертолета МИ-8. Склад горюче-смазочных материалов проектом не предусмотрен, топливо будут подвозить. Предполагаемый штат — 30 человек. Рабочая смена – 8 часов.

Финансирование на 2022 год предусмотрено в размере 404 040 404 рубля, 2023 – 606060606 рублей.

Расчетный год для технико-экономических показателей – 2034: предполагаемый пассажиропоток – 100 человек в час, интенсивность движения воздушных судов – 1 в час.

По данным kartoteka.ru, генеральный директор НАО «Ирмаст-Холдинг» с ноября 2021 года — Марк Юрусов. Количество сотрудников в 2022 году – 287 человек. На сайте компании указано, что «Ирмаст-Холдинг» занималось реконструкцией аэродромной базы в Воронеже, реконструкцией ИВПП-2 аэропорта «Якутск», цементобетонного покрытия в аэропорту «Шереметьево» и еще на ряде объектов воздушной сети страны.

ИА «Орелград»