Орловцы получили инструмент для защиты от мошенников

Согласно указанию Банка России, клиенты любых банков должны иметь возможность устанавливать запреты на онлайн-операции.

Начиная с 1 октября действует сервис, который может помочь клиентам банков защитится от мошенников. Речь идет о возможности добровольно ограничивать онлайн-операции по своим счетам. Также можно устанавливать лимиты на трат на тот или иной промежуток времени.

По сообщению пресс-службы Банка России, клиент, в числе прочего, может установить запрет на онлайн-кредитование. Даже если преступники получат доступ к онлайн-банкингу, они не смогут оформить кредит на другого человека.

«При этом, если у самого клиента возникает необходимость оформить кредит онлайн, он может отменить запрет в любое время. А после оформления кредита снова его подключить. Это бесплатно и количество таких манипуляций не ограничено. Подробнее об можно узнать в своем банке», – рассказывает о новом сервисе начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников.

Банки обязаны предоставлять своим клиентам подобные возможности, однако для этого нужно внести изменения в текст действующего договора. Подобная процедура должна быть запущена по инициативе клиента и займет некоторое время.

ИА «Орелград»