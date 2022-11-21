Орловским школьникам рассказали о ненависти и ксенофобии

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с ребятами.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, поведены итоги профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!». В рамках данной акции сотрудники полиции ходили по учебным заведениям региона и рассказывали молодежи о важности проявления толерантного отношения к сверстникам иного вероисповедания и национальности.

«Так, в рамках акции сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по городу Орлу, а также ОМВД России по Болховскому району посетили школы и средние специальные учебные заведения, где раздали учащимся профилактические памятки, — уточнили в пресс-службе УМВД. — Ребятам напомнили о правилах безопасного поведения, в том числе в интернете. Активную работу в рамках мероприятия провели сотрудники ЦПЭ регионального управления. Они посетили ряд учебных заведений области, в частности, колледж Среднерусского института управления филиала РАНХиГС, Глазуновский сельскохозяйственный техникум, Училище олимпийского резерва и другие учебные заведения».

Молодежи показали профилактический фильм и раздавали присутствующим памятки, содержащие разъяснение основных понятий, положения законодательства об уголовной ответственности за преступления экстремистского характера и способы противодействия распространению деструктивной идеологии.

«Встречи с молодыми орловцами были направлены на формирование нетерпимости к проявлениям ксенофобии и деструктивной идеологии, а также предупреждение и пресечение экстремистской деятельности», — подчеркнули в УМВД.

Отметим, что всего за 10 месяцев 2022 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области было проведено 104 лекции, 13 круглых столов, три родительских собрания в образовательных учреждениях области и три семинара. Целью этих мероприятий было формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

ИА «Орелград»