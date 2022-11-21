Орловского депутата лишили прав за пьяную езду в Курской области

21.11.2022 | 13:38 Закон и порядок, Новости, Политика

Депутат из Дмитровского района попался нетрезвым в Железногорске.

43-летний депутат Малобобровского сельского поселения Дмитровского района Виталий Акимченков лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Курской области.

Пьяное вождение было зафиксировано в Железногорске Курской области. Свою вину Акимченков признал и в содеянном раскаялся.

Помимо лишения прав народный избранник также оштрафован на 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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