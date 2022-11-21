СМИ: стала известна новая должность Максима Петрова

Бывший глава департамента промышленности и торговли Орловской области получит должность в федеральном министерстве.

Максим Петров, некоторые время бывший крупным орловским чиновником, станет заместителем руководителя департамента региональной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на собственные источники.

При этом, у Ивана Куликова, возглавляющего департамент, уже есть три заместителя. Петров станет четвертым. В его должные обязанности войдет курирование развития новых российских территорий.

Об очередной орловской отставке стало известно 8 ноября, когда чиновник разместил в социальных сетях соответствующее сообщение. В Орле Петров запомнился своим длительным противостоянием с Фондом развития промышленности.

ИА «Орелград»