СМИ: стала известна новая должность Максима Петрова

21.11.2022 | 16:50 Новости, Политика

Бывший глава департамента промышленности и торговли Орловской области получит должность в федеральном министерстве.

Максим Петров, некоторые время бывший крупным орловским чиновником, станет заместителем руководителя департамента региональной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на собственные источники.

При этом, у Ивана Куликова, возглавляющего департамент, уже есть три заместителя. Петров станет четвертым. В его должные обязанности войдет курирование развития новых российских территорий.

Об очередной орловской отставке стало известно 8 ноября, когда чиновник разместил в социальных сетях соответствующее сообщение. В Орле Петров запомнился своим длительным противостоянием с Фондом развития промышленности.

ИА «Орелград»

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