Стала известна причина субботней пробки в Заводском районе Орла

Шесть фур забуксовали из-за погодных условий. Потребовалась помощь МЧС.

Причиной огромного автомобильного затора, образовавшегося в субботу в Заводском районе Орла, стало происшествие с шестью фурами на Лужковском мосту.

По сообщению пресс-службы МЧС, шесть большегрузов забуксовали в районе переулка Маслозаводского. Для восстановления движения и спасения транспортных средств потребовался тягач, с помощью которого удалось отбуксировать фуры.

Напомним, 19 ноября в Орловскую область пришла зима, и жители стали свидетелями анонсированного синоптиками снегопада. В областной столице выпало огромное количество осадков, что привело к коллапсу транспортной инфраструктуры.

ИА «Орелград»