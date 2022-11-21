Тысячи орловцев стали невыездными из-за забытых детей

Судебные приставы рассказали о принимаемых мерах по защите интересов детей.



В Орловской области за 10 месяцев 2022 года судебными приставами-исполнителями было вынесено 5638 постановлений об ограничении выезда должников по алиментам за пределы Российской Федерации. Кроме того, по 929 исполнительным производствам данной категории действуют постановления об ограничении должников в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. Иными словами, у них временно приостановили действие водительских права.

Такие данные приводит Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. В ведомстве подчеркнули, что взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей находится на особом контроле. В целом за отчетный период времени в регионе судебными приставами было окончено и прекращено 3745 исполнительных производств о взыскании алиментов. При этом применялся весь комплекс мер, предусмотренный законодательством.

«Если должник скрывается от уплаты алиментов, судебный пристав объявляет такого родителя в розыск. В отчетном периоде в рамках 832 разыскных дел осуществлялся розыск должников по алиментам, — рассказали в УФССП. — Вместе с тем, судебные приставы регулярно организуют встречи должников по алиментам со священнослужителями РПЦ, а также знакомят неработающих должников с вакансиями, которые имеются в районных центрах занятости населения. В рамках 60 процентов исполнительных производств данной категории, находящихся в остатке, задолженность удерживается из заработной платы должников».

Если и эти меры не помогают, то должников привлекают к более серьезной ответственности. Так, по данным ведомственной статистики, за прошедшие месяцев в Орловской области 542 должника по алиментам привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, а в отношении 283 должников были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ. Также приставы отмечают, что в текущем году с алиментщиков взыскано свыше 256 миллионов рублей, что на 75 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года.

ИА «Орелград»