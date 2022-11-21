В Ливенской ЦРБ планируют создать центр амбулаторной онкологической помощи

Центр будет обслуживать жителей семи районов Орловской области.

Поликлиника Ливенской ЦРБ может быть оснащена центром амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Открытие дневного стационара, которое запланировано на следующий год, позволит проводить обследование, диспансерное наблюдение и химиотерапевтическое лечение больных онкологией.

При этом, центр будет принимать пациентов не только из Ливенского, но и из Должанского, Колпнянского, Верховского, Покровского, Краснозоренского и Новодеревеньковского районов Орловской области.

Отметим, что последнее десятилетие в регионе отмечается значительно растет количество пациентов со злокачественными опухолями. С 2011 по 2021 их число увеличилось почти на треть. На каждые 100 тысяч населения страшный диагноз ставят 476 орловцам. В 35 % случаев это люди в возрасте от 60 до 69 лет.

При этом, в Орловской области есть программа борьбы с онкозаболеваниями. Планируется открыть в районах 16 онкологических кабинетов. Это увеличит возможности ранней диагностики и адекватного диспансерного наблюдения.

ИА «Орелград»