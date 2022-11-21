В Орле оценили масштабы незаконного наркооборота

Анализ касается официально выявленных правонарушений.

В Орловской области за десять месяцев 2022 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 456 фактов незаконного оборота наркотических средств. В их числе 353 — тяжких и особо тяжких преступлений. Отметим, что 139 преступлений были совершены в крупном, а 28 — в особо крупном размере. Стоит также сказать, что 306 преступлений были связаны именно со сбытом наркотиков. Такие данные привели в Управлении МВД России по Орловской области.

Сообщается, что по выявленным преступлениям по линии незаконного оборота наркотиков сотрудниками полиции было изъято 54,77 килограмма различных наркотических средств. Кстати, в структуре преступности, по оценке УМВД, 6,3 процента приходится на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Злоумышленников, видимо, не пугают даже длительные сроки лишения свободы, предусмотренные в качестве наказания за сбыт или покушение на сбыт наркотиков.

К слову, на днях сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по города Орлу задержали подозреваемого в наркопреступлении, которым оказался житель Орловского муниципального округа. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он был задержан в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники ОКОН установили личность орловца, приобретшего запрещенное к обороту вещество. Им оказался молодой человек 2005 года рождения. У него полицейские обнаружили и изъяли два полимерных пакетика и сверток с веществом белого цвета, предположительно, наркотическим.

«Находку направили на исследование в ЭКЦ регионального УМВД, — рассказали в пресс-службе силового ведомства. — Эксперты установили, что изъятое – синтетический наркотик общей массой 1,42 грамма. В отношении молодого человека отделом дознания УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Предварительное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления».

ИА «Орелград»