В Орле студенты потребовали обеспечить их транспортом

Требования зафиксированы в обращениях к губернатору.

В Орле обнародовали «обращения по транспортному обеспечению Мезенского педколледжа и Орловского автодорожного техникума». Они были приняты по итогам круглого стола, организованного Федерацией профсоюзов Орловской области. Как сообщили в Федерации, они уже направлены в адрес губернатора и облсовета народных депутатов. Отметим, что это обращения администраций учебных заведений, преподавателей, обучающихся и их родителей.

Так, Мезенский педагогический колледж просит рассмотреть вопрос об обеспечении села Плещеево регулярным транспортом. Дорожно-транспортная ситуация является одной из основных проблем колледжа, что объясняется отсутствием муниципального транспорта и нерегулярностью рейсов маршрутных такси №№ 445, 421, 457. Они проходят мимо остановки «Плещеевская ЦРБ», а в «часы пик» пользуются большим спросом. «В середине маршрута транспорт просто не останавливается на остановках, люди вынуждены передвигаться в крайне неудобном положении, что часто приводит к травмированию пассажиров и их личных вещей», — говорится в обращении.

Между тем, в этом колледже обучается более 700 студентов, работают 113 сотрудников, большинству из которых приходится добираться до места учебы и работы с несколькими пересадками. Сотрудники вынуждены пользоваться услугами такси, цены на которые в «часы пик» составляют около 500 рублей за поездку. Студенты, проживающие в общежитии колледжа, ограничены в посещении культурных учреждений, так как после 18 часов вернуться в Плещеево практически невозможно. Размер же стипендии составляет 480 рублей 89 копеек. Этой суммы хватает в среднем на 17 поездок в маршрутных такси. При этом студенты не имеют возможности приобрести проездные билеты на трехзначные маршруты.

С аналогичными проблемами сталкиваются преподаватели и студенты филиала БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». Они просят губернатора рассмотреть вопрос по перевозке пассажиров по маршруту №354 «Знаменка-Стрелецкий» и вопрос о дополнительном маршруте из других районов города Орла. В филиале обучается более 600 студентов, работает обслуживающий и преподавательский состав — около 60 человек. Основная масса обучающихся и работающих проживают в Орле. Подвоз пассажиров со Знаменки в Стрелецкий осуществляет один перевозчик — маршрут № 354.

В обращении сказано, что наполняемость микроавтобуса происходит уже на 5-й остановке от Знаменки Орловской. «Мы сейчас не говорим, о том, что заняты не только «сидячие» места, но и «стоячие», — пишут педагоги и студенты. — По средам работники ДПС проводят рейды, где останавливают маршрутное такси и высаживают студентов (иногда даже между остановками), с требованием к водителю, чтобы все пассажиры сидели согласно посадочным местам. При поломке микроавтобусов разрыв увеличивается до 20-30 минут. И такие случаи не единичны. Переполненные маршрутные такси проезжают мимо остановок. Время ожидания составляет от 20 до 60 минут. Из-за несвоевременного подвоза и долгого ожидания транспорта нарушается рабочий и учебный процесс. Увеличилось количество заболеваний среди студентов».

Неоднократные устные обращения к перевозчику о замене микроавтобусов на более вместительные автобусы не дают результатов. Авторы обращения просят о замене более вместительным транспортом по маршруту №354, сделать корректировку в расписании последнего автобуса в Стрелецкий и Плещеево, рассмотреть вопрос о дополнительном городском маршруте из других районов города Орла, а также разработать единый льготный проездной билет для студентов в Орле и Орловском районе.

ИА «Орелград»