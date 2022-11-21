В Орле «Витара» протаранила на встречке ВАЗ

21.11.2022 | 10:24 Новости, Происшествия

Госпитализирован водитель «семерки».

Авария произошла 19 ноября на Наугорском шоссе. За рулем «Сузуки Гранд Витара» находилась 50-летняя женщина. Она ехала в сторону деревни Никуличи. Примерно в 14:20 у дома №94 допустила столкновение с ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении. Госпитализирован 75-летний водитель «семерки», также травмы получила его 72-летняя пассажирка.

Всего за минувшие выходные произошло 33 ДТП, сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области. Значительный рост числа происшествий может быть связан с ухудшением погодных условий. В четырех авариях травмированы пять человек.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования