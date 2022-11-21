В Орле «Витара» протаранила на встречке ВАЗ

Госпитализирован водитель «семерки».

Авария произошла 19 ноября на Наугорском шоссе. За рулем «Сузуки Гранд Витара» находилась 50-летняя женщина. Она ехала в сторону деревни Никуличи. Примерно в 14:20 у дома №94 допустила столкновение с ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении. Госпитализирован 75-летний водитель «семерки», также травмы получила его 72-летняя пассажирка.

Всего за минувшие выходные произошло 33 ДТП, сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области. Значительный рост числа происшествий может быть связан с ухудшением погодных условий. В четырех авариях травмированы пять человек.

ИА «Орелград»