В Орле выпала треть нормы осадков, город парализовало

21.11.2022 | 9:30 ЖКХ, Новости

Мэр Юрий Парахин извинился, но дорожную обстановку это не поправило.

Снегопад накрыл регион во второй половине 19 ноября. Уже к 24 часам он прекратился. Из нормы в 44 мм осадков, выпало единовременно 13 мм. В воскресенье коммунальщики приступили к уборке. До утра работали всего три КДМ, признал 20 ноября в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин. После подтянули еще пять КДМ. Шесть машин МУП «Спецавтобазы» оказались не готовы.

«За подготовку техники директору  предприятия Сергею Яковенко и его заместителю Вячеславу Музалевскому уже объявлен выговор. <…> Друзья, прошу у вас прощения за срыв зимней уборки. Давайте наберёмся немножко терпения», — написал Юрий Парахин.

Утром 21 ноября терпение пригодилось и пешеходам, месившим снежную кашу, и автомобилистам, застрявшим в пробках.

Отметим, в ближайшую неделю еще ожидается потепление и даже вероятны дожди.

ИА «Орелград»

(Фото «Орел Автомобильный»).

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