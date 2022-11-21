В Орле высокопоставленного железнодорожника осудили за взятку

Подсудимый виновным себя в предъявленном обвинении не признал.

В Орле вынесен обвинительный приговор в отношении начальника Орловско-Курского центра организации работы железнодорожных станций, которого обвинили в получении взятки. Подробности сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда, рассмотревшего данное уголовное дело. Начальника Орловско-Курского центра организации работы железнодорожных станций обвинили в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям).

Как установили следствие и суд, в феврале 2019 года мужчина получил взятку в размере 50 тысяч рублей от представителя компании «Технотранс». Деньги были переданы за «совершение действий в пользу ООО «Технотранс», которые способствовали уменьшению срока простоя вагонов ООО «Технотранс» в сентябре-октябре 2018 года на станциях погрузки Кшень и Удобрительная». Последние расположены на территории Орловско-Курского региона Московской железной дороги.

«В судебном заседании подсудимый виновным себя в предъявленном обвинении не признал, однако его вина в совершении данного преступления нашла свое подтверждение собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей, — отметили в пресс-службе Железнодорожного районного суда. – Он был признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией работы железнодорожного транспорта, на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»