В Верховском районе 20-летний мужчина задержан за убийство знакомого

54-летний потерпевший скончался от ножевых ранений.

В субботу, 19 ноября, в селе Русский Брод Верховского района произошло убийство. Подозреваемый уже задержан, и им оказался местный 20-летний житель.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета, находясь в гостях, молодой человек вступил в словесный конфликт со своим 54-летним знакомым, после чего нанес ему несколько ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Фигурант признался в содеянном и на месте преступления продемонстрировал механизм своих действий.

ИА «Орелград»