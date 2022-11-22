Число погибших на орловских дорогах выросло

Всего за месяц дорожные аварии унесли еще пять человеческих жизней.

Как отмечают в Управлении МВД России по Орловской области, не утрачивает своей актуальности задача по снижению уровня аварийности на дорогах региона и тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Так, по итогам десяти месяцев 2022 года на автодорогах зарегистрировано 4254 ДТП, в том числе 515 с пострадавшими. В результате этих происшествий 68 человек погибли, что на 28,3 процента больше, чем годом ранее. Еще 651 участник ДТП получил ранения.

Месяц назад УМВД сообщало, что по итогам девяти месяцев 2022 года в регионе было зарегистрировано 3807 дорожно-транспортных происшествий, включая 469 ДТП с пострадавшими. Согласно статистике месячной давности, 63 человек погибли и 599 получили ранения. Иными словами, только за октябрь дорожные происшествия унесли пять человеческих жизней, а травмы в авариях получили 52 человека.

Что касается текущей статистики, то в УМВД подсчитали, что на автотрассах федерального значения произошло 78 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 174. С участием несовершеннолетних зафиксировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один ребенок погиб и 63 получили ранения. Кстати, за нарушения правил перевозки детей в этом году составлен уже 2341 административный материал.

Тем временем, в Орловской области прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, в этот день принято чтить память людей, погибших в ДТП, соболезновать членам их семей, а также проводить различные тематические акции. Одна из таких акций была проведена в Колпнянском лицее. Выступившие перед учениками полицейские напомнили о соблюдении Правил дорожного движения и рассказали о печальных последствиях нарушения данных правил.

«Кроме этого, автоинспекторы совместно с учащимися провели беседу с водителями транспортных средств с призывом о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения, — добавили в УГИБДД. — Дети заранее изготовили символические фигурки ангелов, и вручили их водителям. В завершении мероприятия, присутствующие запустили в небо белые шары в память о погибших в ДТП».

ИА «Орелград»