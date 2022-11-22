«Орелтранссигнал» купил камеры для опасного перекрестка

22.11.2022 | 8:33 ЖКХ, Новости

Комплекс будет фиксировать нарушения на пересечении улиц Розы Люксембург и Гагарина в Орле.

Он обеспечит контроль по четырем направлениям движения и по всем полосам. Будет фиксировать следующие нарушения: проезд на запрещающий сигнал светофора; невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора; нарушение требований знаков и  разметки при развороте и повороте налево.

На участие в электронном аукционе подана только одна заявка. Победителем признано ООО «Русские технологии». Цена контракта – 5,97 млн рублей. Срок исполнения – до 30 декабря 2022 года, указано на сайте «Госзакупки».

ИА «Орелград»

 

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