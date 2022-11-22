Орловца крупно оштрафовали за комментарии в соцсети

Мужчина зашел слишком далеко в своих оценках текущей ситуации.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда Орловской области, к административной ответственности привлечен местный житель. Он разместил в социальной сети «Вконтакте» комментарии, которые не уложились в рамки закона. Отметим, что на ливенца было заведено сразу пять дел о правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Этому предшествовала проверка соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности при распространении информации в Интернете.

Она была проведена межрайонной прокуратурой по информации Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области. В результате было установлено, что в интернет-сообществе «Инфа» социальной сети «Вконтакте» были размещены статьи, во вкладке которых были замечены комментарии «подсудимого». Содержание высказываний было направлено на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

В Ливенском районном суде пояснили, что санкцией статьи 20.3.1 КоАП РФ в качестве наказания предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Наказать также могут обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом на срок до 15 суток. Для сравнения, штраф для юридических лиц варьируется от 250 до 500 тысяч рублей. В данном случае вина «комментатора» была полностью доказана. Но суд учел то, что правонарушитель впервые попался в руки правосудия, раскаялся в содеянном и признал вину. В связи с этим ему было назначено административное наказания по каждому из дел в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Постановления судьи еще не вступили в законную силу.

ИА «Орелград»